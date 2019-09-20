Коллега Заворотнюк по «Моей прекрасной няне» победила рак

Москва, 20 сентября. Российская телеведущая и актриса, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк борется с раком. Поклонники актрисы говорят о проклятии «Моей прекрасной няни», которое преследует актеров сериала.

Ранее онкология унесла жизнь Жанны Фриске, которая пробовалась на главную роль в «Моей прекрасной няне». Затем от рака умерла Любовь Полищук, сыгравшая мать главной героини сериала. Теперь же болезнь добралась и до Заворотнюк.

Однако есть и еще одна коллега Заворотнюк по «Моей прекрасной няне», встретившаяся с раком, — американская актриса Фрэнсис Дрешер. Именно Дрешер придумала историю про няню и сыграла главную роль в ситкоме. Сериал показывали в США с 1993 по 1999 годы. Ситком принес Дрешер две премии «Эмми» и две номинации «Золотого глобуса».

В 2000 году Дрешер поставили диагноз рак матки. 42-летняя актриса на протяжении двух лет боролась с заболеванием и смогла победить недуг.

Напомним, о резком ухудшении здоровья звезды телесериала «Мой прекрасная няня» стало известно в середине сентября. Позже появлялись данные о том, что у нее диагностирован рак мозга, опухоль неоперабельна, а шансов на выздоровление практически нет.

Сообщалось также, что медики ввели тяжелобольную артистку в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату ИВЛ. Но пиар-директор звезды сообщил, что она начала дышать самостоятельно.