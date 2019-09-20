Побывавшие в Ливии корреспонденты ФАН ответят на вопросы читателей в прямом эфире

Специальные корреспонденты Федерального агентства новостей Альгис Микульскис и Владимир Малянов, которые не так давно вернулись из командировки в Ливию, в прямом эфире ответят на вопросы читателей об этой африканской стране. Онлайн-конференция начнется 20 сентября в 14.00.

Задать вопросы о Ливии корреспондентам ФАН можно в Telegram-канале.

Итоговый эфир будет опубликован на этой странице.

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