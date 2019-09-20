Американская мечта для среднего класса — работай усердно, живи в долг и умри в нищете

Пресловутая «Американская мечта» является удивительным изобретением, которое и создало США в том виде, в котором мы привыкли его воспринимать. Однако в этой стране «свободы и процветания» не все так очевидно, как кажется. Ранее Федеральное агентство новостей уже рассказывало о том, как в США относятся к детям. Теперь настало время рассказать, что такое «счастливая старость» по-американски.

Для большинства людей, которых долгие годы «закармливали» своей пропагандой Голливуд и либеральные СМИ, станет настоящим шоком тот факт, что, согласно последним исследованиям, порядка 40% американцев, которые всю свою сознательную жизнь трудились и платили налоги, не имеют пенсионных накоплений. Для этих людей выход на пенсию является не чем иным, как добровольным принятием совершенно нищенского существования.

Само собой, возникает закономерный вопрос: как же так получается, что в «самой прогрессивной стране мира» люди не могут скопить себе на достойную старость? А вы не задумывались, почему в этой самой стране «всеобщего благополучия» родители перед смертью завещают своим детям не только имущество, но и свои долги? Вы не задумывались о том, что в этой же самой стране пожилые люди, которые не могут работать по причине своих болезней, предпочитают покончить жизнь самоубийством лишь потому, что не хотят оставлять детям долги за свое лечение?

С каждым годом неравенство затрагивает все больше американцев трудоспособного возраста. Бедность, с которой они сталкиваются на протяжении всей жизни, неотступно следует за ними и в старости. Исследователи института геронтологии Университета Массачусетса в Бостоне обнаружили, что большинству американских пенсионеров не хватает «финансовых ресурсов, необходимых для оплаты основных потребностей».

Исследователь из Института геронтологии Катерин Ньюман отмечает, что особенно тяжелая ситуация складывается для женщин нетрудоспособного возраста. Пожилые американки получают пособий по социальному обеспечению ежегодно на 4500 долларов меньше, чем мужчины, поскольку их трудовой стаж, как и доход на протяжении всей жизни были ниже, чем у мужчин. Страна уже давно находится в глубоком пенсионном кризисе, считают эксперты.

К сожалению, долги (причем буквально за все), съедают все пенсионные накопления американцев, являющихся тем самым «средним классом». Этот класс уже давно не являются большинством — в США все больше и больше людей, чьи доходы значительно ниже среднего. Все эти люди по определению не могут накопить себе на пенсию, не говоря уже об огромной армии иждивенцев, которые в трудоспособном возрасте десятилетиями живут на пособие.

В масштабах всей страны, четверть американских рабочих зарабатывают менее 10 долларов в час, что ниже черты бедности. В городке Опелусас, штат Луизиана, самый высокий уровень бедности среди пожилых людей в Соединенных Штатах. В 2017 году средний доход на душу населения в городе составлял всего 15 266 долларов в год, и 45% его населения жили за чертой бедности.

Между тем, аналитики обращают внимание и на шокирующую разницу в доходах: 1% самых богатых американцев зарабатывают больше, чем общий доход 40% трудящихся в США. И это было в 2005 году, когда экономика еще развивалась. Теперь же, когда экономика Соединенных Штатов находится в упадке, это расслоение стало еще заметнее.

Многие американцы просто наивно полагают, что, если у них не будет достаточно накоплений или стажа, чтобы уйти на пенсию, они смогут просто продолжать работать. Но реальность говорит о другом: 47% нынешних пенсионеров были вынуждены уйти на досрочную пенсию из-за увольнений, ухода за больными родителями или супругами или из-за собственных болезней, причем именно собственные заболевания составляют 55% случаев преждевременного выхода на неоплачиваемую пенсию, констатируют эксперты американского Института исследования трудовых льгот. За последние 12 лет число таких «преждевременных пенсионеров» выросло на 10%.

По оценкам американских экспертов, более половины (56%) всех работников в США не знают, сколько им нужно будет накопить для выхода на пенсию. Возможно, именно поэтому 36% работников и нынешних пенсионеров имеют сбережения всего в 1000 долларов или еще меньше. Неудивительно, что досрочный выход на пенсию является большим шоком для большинства американцев. Почти три четверти (73%) жителей Соединенных Штатов не планируют выходить на пенсию до 65 лет, увеличивая свой пенсионный возраст до 70 лет и выше. Но это не потому, что они так сильно любят свою работу — на самом деле, у них просто нет выбора. Для простого американца жить пенсию — равнозначно прозябанию в нищете.

США — это совершенно антисоциальное государство. Оно функционирует таким образом, что человек вынужден тратить всегда больше, чем зарабатывает. А когда он теряет возможность работать на пределе своих сил, он становится ненужным не только государству, но и своим детям, которые предпочитают «сдать» своего беспомощного предка в один из переполненных домов престарелых. А уж там-то точно сделают все, чтобы избавиться от теперь бесполезного старика и «пристроить» заработанные тяжелым трудом пенсионные крохи.