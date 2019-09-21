Группы сирийских беженцев вернулась в Даръа из Иордании

Дамаск, 21 сентября. Группа сирийских беженцев прошла через пограничный пост «Насиб», покинув лагерь беженцев в Иордании, чтобы вернуться на свое постоянное место жительства в Даръа после того, как террористические организации, оккупировавшие регион, были окончательно побеждены сирийской правительственной армией и ее союзниками. Об этом этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Соответствующие власти провинции предоставили всем вернувшимся беженцам необходимые транспортные средства и грузовики для перевозки их самих и их личных вещей в места проживания, которые они покинули из-за нападений террористических организаций. Кроме того, неподалеку от пункта «Насиб» дежурила мобильная бригада врачей, которая оказывала помощь всем пострадавшим.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Глава иммиграционного центра полковник Мазен Гандур отметил, что число возвращающихся с середины октября прошлого года до сегодняшнего дня достигло 28 тысяч человек, подчеркнув, что работники в центре «Насиб» принимают возвращающихся и предоставляют им необходимые услуги.

Ранее сообщалось, что в рамках совместных усилий правительств Сирии и России по возвращению перемещенных лиц в родные города и деревни тысячи граждан вернулись в районы северной Хамы и южного Идлиба. Напомним, что совсем недавно вновь был открыт гуманитарный коридор «Абу-Духур». Именно через него сирийские граждане могут выйти из подконтрольных террористическим организациям территорий и отправиться в регион сирийской правительственной армии.

Стоит отметить, что Сирия и Россия делают все для того, чтобы как можно больше сирийских семей оказались в родных городах и поселках. В данный момент правительство Дамаска занимается активным восстановлением разрушенной инфраструктуры, заново строит дома, ремонтирует водопровод, электричество и канализацию. Все это важно для того, чтобы обеспечить людям необходимые условия для проживания.