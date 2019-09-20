Микки Рурк неожиданно попросил похоронить его на Украине

Киев, 20 сентября. Знаменитый американский киноактер Микки Рурк попросил похоронить его на Украине в селе Загорцы. О своем желании он неожиданно рассказал местному изданию «Сегодня.ua».

Артист в интервью украинским журналистам передал свой разговор с помощником и близким другом Дмитрием Корнейчуком.

«Я говорил Диме: когда я умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь. Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там», — сказал Рурк.

Однако, как отмечает издание, о завещании пока речь не идет. В настоящее время у голливудского актера запланированы съемки, он работает над сценарием для нового фильма, а также намеревается сняться еще в десятках кинолент. По словам журналистов, Рурк хочет также приобрести дом в родном для него штате Нью-Йорк, чтобы встретить «беззаботную старость».

Напомним, Рурк снялся в более чем 70 картинах, однако настоящее мировое признание пришло к актеру с выходом фильма «Девять с половиной недель», пишет «Газета.ru». Еще одной из его самых знаменитых работ считается роль частного детектива Гарри Эйнджела в триллере Алана Паркера «Сердце Ангела».

Вершиной актерского мастерства Рурка подавляющим большинством мировых кинокритиков была признана роль рестлера Рэнди «Барана» Робинсона в драме режиссера Даррена Аронофски «Рестлер».

Примечательно, что Рурк также является профессиональным боксером и уже не раз обращался к пластическим хирургам из-за полученных на ринге травм. Недавно голливудский актер появился в эфире программы Good Morning Britain и чрезвычайно удивил фанатов своей изменившейся до неузнаваемости внешностью.