В ЛНР заявили, что ВСУ продолжают минирование участка близ города Золотое

Луганск, 20 сентября. Украинские силовики продолжают минировать территорию в районе населенного пункта Золотое в Луганской области. Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции Луганской Народной Республики.

«На участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое украинские вооруженные формирования продолжают дооборудовать позиции и минировать территорию, установив при этом 34 мины ТМ-62, что создает угрозу и препятствует работе сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», — заявили в пресс-службе.

Кроме того, по данным Народной милиции, также на территории жилого дома в населенном пункте Золотое обнаружена бронетехника.

О том, что украинские силовики, нарушая минские договоренности, оборудуют свои позиции вблизи участка разведения сил и средств в районе Золотого в Донбассе, накануне сообщал представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

В сентябре 2016 года представители ДНР, ЛНР, России, Украины и ОБСЕ подписали рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе. Согласно этому решению, на трех участках — у Золотого, Станицы Луганской и Петровского (ДНР) — предполагается создание зон безопасности.

К текущему моменту разведение сил состоялось во всех районах, однако у Золотого и Петровского киевские силовики (в нарушение соглашений) все же размещают личный состав и военную технику в зонах разведения.

В 2014 году на Украине началась гражданская война, которая была вызвана государственным переворотом в Киеве. Когда к власти пришло новое руководство, Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новым властям, объявили о формировании ЛНР и ДНР. В ответ на это Киев развернул против республик Донбасса военную операцию. Согласно последним данным ООН, жертвами внутриукраинского конфликта стали более 13 тысяч человек.