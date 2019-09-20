Генпрокуратура попросила отпустить Устинова на свободу до рассмотрения апелляции

Москва, 20 сентября. Мосгорсуд получил от Генпрокуратуры РФ представление о смягчении приговора актеру Павлу Устинову, которого осудили на 3,5 года за вывих плеча сотрудника Росгвардии. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Кроме того, Генпрокуратура, как и защита Устинова, попросила отпустить актера на свободу до рассмотрения апелляции. Этот вопрос решится сегодня, 20 сентября. Дата заседания суда, на котором будет принято решение по поводу смягчения наказания для Устинова, пока не назначена, передает РИА Новости.

Напомним, Павел Устинов оказал сопротивление росгвардейцу, когда его задерживали во время массовых беспорядков, которые прошли в Москве в ходе незаконного митинга 3 августа. В результате сотрудник правоохранительных органов получил вывих плеча.

За применение насилия в отношении представителя власти столичный Тверской суд приговорил Устинова к 3,5 года колонии. Как отметили в Генпрокуратуре, вина Устинова доказана, однако наказание в ведомстве сочли слишком суровым и попросили избрать в отношении актера другую меру, не связанную с лишением свободы.

С точкой зрения Генпрокуратуры согласился и глава Росгвардии Виктор Золотов. Он отметил, что решение по данному вопросу должен принимать суд, однако сам Золотов ограничился бы в данном случае условным сроком.