В Совфеде допустили распад Украины из-за выделения Киеву военной помощи США

Одобряя выделение Украине военной помощи на сумму 250 миллионов долларов, Соединенные Штаты демонстрируют желание продолжить конфликт на территории Донбасса, который в свою очередь может привести к распаду Украины. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Владимир Джабаров.

Военная помощь

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов в четверг, 19 сентября, одобрила выделение 250 миллионов долларов на военную помощь Украине. Соответствующий пункт был прописан в утвержденном законопроекте о временном финансировании федерального правительства до 21 ноября.

Согласно тексту документа, выделение средств на оказание помощи Украине будет продолжено в следующем финансовом году. В США он начинается 1 октября.

30 сентября может завершиться программа выделения средств на оказание военной помощи Украине. Правда, только в том случае, если программа будет продлена. Демократы, которые контролируют Палату представителей, опасались, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может пересмотреть или сократить данную статью расходов.

Планируется, что контролируемый республиканцами Сенат Конгресса рассмотрит этот закон уже на следующей неделе.

Распад Украины

Как отметил сенатор Владимир Джабаров, «нормандская четверка» в лице Франции, Германии и России требует от Киева исполнения минских соглашений, потому что это единственный путь к миру на территории Донбасса. В то же время американцы оказывают Украине военную помощь. США не заинтересованы в мирном разрешении конфликта.

«Почему? Потому, что зачем вы будете оказывать военную помощь, если будете стремиться уговорить Украину к мирному разрешению проблемы Донбасса. На лицо ситуация, при которой американцам выгоден тлеющий конфликт на Украине. Они будут ухудшать и отравлять отношения между Россией и Украиной и в целом дестабилизировать ситуацию в Европе. Вот и все отношение американцев к миру», — пояснил Владимир Джабаров.

Сенатор допустил, что из-за выделения военной помощи Украине можно ожидать обострения ситуации на территории Донбасса. Но, считает Джабаров, следующее серьезное обострение на юго-востоке может закончиться распадом Украины.

«Если они попытаются силовым методом взять Донбасс, то гражданская война может спровоцировать серьезные волнения и в других частях Украины, которые будут не согласны с политикой Киева», — заключил Владимир Джабаров.

Ранее республиканцы и демократы в сенате Соединенных Штатов выразили готовность восстановить военную помощь Украине, в случае ее отмены американским лидером Дональдом Трампом. При этом президент выразил мнение, что об Украине должны заботиться другие европейские страны, поскольку территориально они все находятся ближе друг к другу.

С 2014 года на территории Украины идет гражданская война. Причиной ее возникновения стал государственный переворот в Киеве. Жители Донбасса отказались принимать новую центральную власть и путем референдума провозгласили независимость. В результате появились ДНР и ЛНР.