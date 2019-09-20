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Украинские силовики нарушили перемирие в ДНР 17 раз за сутки

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Украинские силовики нарушили перемирие в ДНР 17 раз за суткиДонецк, 20 сентября. Украинские силовики 17 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки. Об этом сообщается на официальном сайте представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Данные представлены в ежедневной сводке нарушений режима прекращения огня за период с 03.00 19 сентября по 03.00 20 сентября. 

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило — 17 раз», — говорится в сообщении. 

В нарушение установленных минских соглашений и договоренностей о перемирии украинскими вооруженными формированиями применялось различное вооружение — минометы, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

Отмечается, что общее количество примененных ВФУ боеприпасов — 88 единиц, в предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 114 единиц.

В общей сложности в зоне обстрела со стороны ВФУ оказались 9 населенных пунктов. Уточняется, что разрушений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано.

Накануне сообщалось о 14 фактах нарушения перемирия в ДНР за сутки. 

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донецкая и Луганская области в результате государственного переворота отказались признавать новую власть в Киеве и объявили о своей независимости. В ответ на это Украина начала военную операцию против ДНР и ЛНР. Ополченцам удалось оттеснить украинских силовиков. Были приняты минские договоренности с целью урегулирования конфликта на Украине, однако Киев регулярно нарушает пункты соглашения.

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Источник: Dnr-sckk.ru
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