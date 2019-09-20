Киевского депутата ударили по голове кирпичом

Киев, 20 сентября. Депутата Киевского городского совета ударили по голове кирпичом, когда тот общался с сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В ведомстве сообщили, что депутат обратился в Соломенское управление полиции с жалобой на незаконное строительство на улице Железнодорожной. На вызов прибыла следственно-оперативная группа.

Во время общения с правоохранителями нарушитель подошел к депутату сзади и ударил его кирпичом по голове. Нарушителя задержали, его доставили в отделение полиции. Им оказался уроженец Одесской области 1976 года рождения.

«Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. После получения справки от врачей о состоянии здоровья пострадавшего будет дана правовая квалификация события», — сообщили в ведомстве.

Следственный отдел Соломенского управления полиции начал уголовное производство по делу об угрозе или насилии в отношении должностного лица. Правонарушителю грозит до пяти лет заключения.

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