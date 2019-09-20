Зеленского рассмешили селфи Лукашенко в шутливом чате лидеров мировых держав

Киев, 20 сентября. Украинского президента Владимира Зеленского рассмешил шутливый чат, который показал «Квартал 95» во время закрытой части форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве. В выступлении студии обыгрывались стереотипы о странах, в частности о России и Белоруссии.

Ежегодный форум прошел в украинской столице с 12 по 14 сентября. Видеозапись, на кадрах которой запечатлено выступление «Квартала 95», опубликовал действующий исполнительный вице-президент в Атлантическом совете Дэймон Уилсон на своей странице в Facebook.

В чате якобы «переписывались» лидеры мировых держав — России, США, Великобритании, Франции, КНР, Украины, КНДР. «Принял участие» в нем и бывший президент Украины Петр Порошенко, которого сменил на высшем административном посту страны Зеленский.

Россия в переписке, по задумке авторов, якобы планирует «аннексировать» половину Соединенного Королевства, на что США, Франция и ФРГ «грозят» ей санкциями. Украина в чате «просит» кредиты, Северная Корея «хвастается ракетами», а Порошенко и вовсе предлагает Вашингтону «инвестировать в шоколадный бизнес» на Украине.

Тем временем белорусский президент Александр Лукашенко несколько раз ошибается и «отправляет» в чат неудачные селфи, демонстрируя крупным планом свои усы. В Сети появилась запись, на кадрах которой заметно, что после этой шутки сидящий в зале Зеленский рассмеялся.

Отметим, что Зеленский покинул студию «Квартал 95» после победы на президентских выборах, которые состоялись на Украине этой весной.

Ранее стали известны результаты социологического опроса, согласно которым 70% жителей Украины положительно оценивают деятельность нового главы государства Зеленского, в то время как лишь 9% характеризуют работу президента отрицательно. Деятельности его партии «Слуга народа» подавляющее большинство опрошенных также характеризует положительно — 50% против 11%.

Отметим, что накануне Белый дом подтвердил встречу Зеленского и американского президента Дональда Трампа на полях Генассамблеи ООН на следующей неделе.