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Зеленского рассмешили селфи Лукашенко в шутливом чате лидеров мировых держав

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Зеленского рассмешили селфи Лукашенко в шутливом чате лидеров мировых держав

Киев, 20 сентября. Украинского президента Владимира Зеленского рассмешил шутливый чат, который показал «Квартал 95» во время закрытой части форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве. В выступлении студии обыгрывались стереотипы о странах, в частности о России и Белоруссии.

Ежегодный форум прошел в украинской столице с 12 по 14 сентября. Видеозапись, на кадрах которой запечатлено выступление «Квартала 95», опубликовал действующий исполнительный вице-президент в Атлантическом совете Дэймон Уилсон на своей странице в Facebook.

В чате якобы «переписывались» лидеры мировых держав — России, США, Великобритании, Франции, КНР, Украины, КНДР. «Принял участие» в нем и бывший президент Украины Петр Порошенко, которого сменил на высшем административном посту страны Зеленский.

Россия в переписке, по задумке авторов, якобы планирует «аннексировать» половину Соединенного Королевства, на что США, Франция и ФРГ «грозят» ей санкциями. Украина в чате «просит» кредиты, Северная Корея «хвастается ракетами», а Порошенко и вовсе предлагает Вашингтону «инвестировать в шоколадный бизнес» на Украине.

Тем временем белорусский президент Александр Лукашенко несколько раз ошибается и «отправляет» в чат неудачные селфи, демонстрируя крупным планом свои усы. В Сети появилась запись, на кадрах которой заметно, что после этой шутки сидящий в зале Зеленский рассмеялся.

Зеленского рассмешили селфи Лукашенко в шутливом чате лидеров мировых держав

Отметим, что Зеленский покинул студию «Квартал 95» после победы на президентских выборах, которые состоялись на Украине этой весной.

Ранее стали известны результаты социологического опроса, согласно которым 70% жителей Украины положительно оценивают деятельность нового главы государства Зеленского, в то время как лишь 9% характеризуют работу президента отрицательно. Деятельности его партии «Слуга народа» подавляющее большинство опрошенных также характеризует положительно — 50% против 11%.

Отметим, что накануне Белый дом подтвердил встречу Зеленского и американского президента Дональда Трампа на полях Генассамблеи ООН на следующей неделе.

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Источник: Facebook
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