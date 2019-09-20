В Совфенде допустили вхождение Украины в состав Союзного государства

Так называемый бывший заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Григорий Тука рассказал, при каком условии Киев сможет «вернуть» Крым. По его словам, это произойдет тогда, когда Россия «распадется».

«Настанет время, когда Россия прекратит существование, и это будет благоприятный момент для возвращения контроля над Крымом. Сейчас мы реально не можем сделать ничего, кроме введения дополнительных санкций», — заявил Тука.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей развеял фантазии Туки. По словам российского парламентария, Крым воссоединился с Россией навсегда. Также он подчеркнул, что мощь РФ будет лишь увеличиваться, несмотря на все внешние вызовы.

«Тука, как говорится, пустился «во все тяжкие». Того, о чем он говорит, никогда не произойдет. Скорее Украина станет частью Союзного государства, в которое входит Белоруссия. Россия же будет только укрепляться. Наша страна будет государством, которая будет играть ведущую роль в мире. В сильной России нуждается большинство стран, потому что их руководители осознают, что мы живем по совести, что Россия — это страна-защитница. А вот верхушка Украинского общества предала все, что можно. Она попрала все те блага, которые создавались веками их предками», — сказал сенатор от Республики Крым.

Резюмируя, председатель Русской общины Крыма подчеркнул, что Киев беспричинно уничтожает своих граждан.

«Украина — это государство, которое убивает свой собственный народ только за то, что граждане имеют свою точку зрения. Как к этой ситуации можно относиться?» — подытожил Сергей Цеков.

Крым снова стал частью России по итогам референдума. Более 95% избирателей проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ.

Жители Донецкой и Луганской Народных Республик также отказались признавать антиконституционный переворот, который произошел на Украине. Они объявили о своей независимости, после чего Киев ввел режим так называемой АТО, фактически развязав гражданскую войну. Вооруженный конфликт, согласно официальным оценкам, унес жизни более 13 тысяч человек.