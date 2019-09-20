Политолог раскрыл подробности дикой выходки украинских журналистов на совещании ОБСЕ

Варшава, 20 сентября. Украинские журналисты своровали доклады неугодного им содержания с критикой киевских властей на совещании ОБСЕ по правам человека, рассказал участник конференции политолог Александр Носович из Калининграда.

По словам политолога, представители украинского телеканал ATR, а также государственного украинского ТВ своровали тексты докладов, разложенные для ознакомления, которые выставляли киевские власти в нелестном свете. При этом журналисты украли доклады не только российской делегации, но даже и киевских правозащитников.

«Такой вот европейский выбор и ценности демократии. И с этими людьми нас призывают приходить к пониманию и согласию», – отметил политолог в комментарии «ПолитНавигатору».

Носович добавил, что все неугодные доклады представители Киева своровать не смогли, поэтому расклеили стикеры на доклады, которые им не понравились. Дикая выходка украинских журналистов стала причиной скандала в ОБСЕ, ATR покинул совещание. Однако на следующий же день прибыли еще украинские журналисты, которые продолжили дело предшественников.

Двухнедельное совещание ОБСЕ по правам человека проходит в Варшаве. Украинская делегация при поддержке союзников из Канады и США ежедневно пытается сорвать выступления представителей Крыма. Более того, так называемый «постпред президента Украины в Крыму», офис которого находится в Херсонской области Украины, Антон Кориневич сообщил, что в отношении крымских журналистов открыто уголовное производство на Украине.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, участвующий в совещании ОБСЕ, отметил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей, что украинской делегации очень хочется лишить слова крымских журналистов, однако она пытается сделать это так, чтобы не сильно контрастировать с темой дискуссии, которая посвящена свободе слова и преследованиям журналистов.