Более половины россиян осваивают навыки, не связанные с нынешней профессией

Москва, 20 сентября. Более половины россиян осваивают навыки, которые не связаны с их нынешней профессией. Об этом говорится в исследовании компании по трудоустройству Headhunter.

Как показал опрос, в котором приняли участие 4,6 тысячи россиян, 62% респондентов уже повышают уровень своих знаний, не связанных с текущей работой, а 32% планируют этим заняться. Чаще всего навыки в другой области осваивают работники сферы искусства и массмедиа, IT и автомобильного бизнеса. Кроме того, новые знания получают юристы и представители высшего менеджмента, сообщает Deita.ru.

Осваивать новые навыки россияне предпочитают при помощи чтения профессиональной литературы — такой вариант выбрал 71% участников опроса. Еще 47% проходят различные онлайн-курсы. Кроме того, 32% респондентов сообщили, что участвуют в проектах, не связанных с основной работой, то есть занимаются волонтерской деятельностью или имеют подработки. Также некоторые опрошенные реализуют собственные проекты, пишет «Вечерняя Москва».

62% респондентов сообщили, что не имеют возможности освоить дополнительные навыки за счет текущего работодателя, передает KP.RU. Каждому четвертому опрошенному компании согласны оплачивать только курсы, связанные с текущей деятельностью сотрудника. Еще 13% участников опроса, проведенного для ТАСС, сообщили, что могут получать за счет работодателя знания, не связанные с текущей профессией. Чаще всего эти люди работают в банковской сфере, строительстве или в области IT.

Ранее эксперты выяснили, в какой сфере в России проще всего устроиться на работу без опыта. Неопытным специалистам компании обычно предлагают стартовые позиции.