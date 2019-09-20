Резидент Comedy Woman рассказал секрет быстрого похудения

Москва, 20 сентября. Резидент юмористического шоу Comedy Woman Олег Верещагин рассказал секрет быстрого похудения в программе «Легкая еда».

Юморист признался в любви к русской кухне. Он считает ее одной из самых простых и вкусных в мире. Верещагин научился готовить диетический плов и низкокалорийный испанский омлет.

«Люблю оливье в советском классическом исполнении — с вареной колбасой. Еще я обожаю окрошку, тоже обязательно с колбасой и обязательно на квасе», — признался артист, его цитирует «Царьград».

Верещагин добавил, что никогда не откажется от котлет, пельменей, фрикаделек и других мясных изделий. При этом в китайском ресторане ему очень понравилась говядина в кисло-сладком соусе.

Супруга артиста старается готовить вкусную и здоровую пищу. Главное, «чтобы я в телевизор помещался», пошутил он. Верещагин рассказал, что за последнее время вернулся в форму.

До этого у него были проблемы с лишним весом. Главный секрет артиста — отказаться от пельменей с майонезом, хлеба и пива. После этого он скинул почти 30 килограммов.

Нельзя есть в 4 утра большими порциями, желательно принимать пищу примерно в одно и то же время, добавил он. Таким образом организм будет приучен к режиму и не станет откладывать запасы в проблемных местах.

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