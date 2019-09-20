Песков заявил, что Путин может провести переговоры с генсеком ОПЕК на полях РЭН-2019

Москва, 20 сентября. Президент России Владимир Путин может провести встречу с генеральным секретарем ОПЕК Мухаммедом Баркиндо на полях форума «Российская энергетическая неделя». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, может», — сказал Песков в ответ на вопрос, может ли состояться беседа Путина и Баркиндо на форуме.

Как напоминает «Газета.ru», Россия и организация стран – экспортеров нефти в декабре 2016 года заключили соглашение об ограничении добычи нефти, а после 2018 года сотрудничество продолжается на бессрочной основе.

Также ранее Баркиндо поблагодарил российского лидера за его роль в восстановлении рынка нефти, отметив, что «стабилизация рынка была бы невозможной без образцового лидерства».

Международный форум «Российская энергетическая неделя» пройдет 2–5 октября в Москве в Центральном выставочном зале «Манеж». РЭН-2019 станет площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, а также актуальных проблем развития газовой, нефтяной и угольной отраслей, нефтехимии, электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Ранее Владимир Путин пригласил к участию в форуме турецкую делегацию во главе с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Путин сообщил, что одной из тем диалога станут вопросы развития инфраструктуры и газоснабжения, в том числе — с учетом реализации проекта «Турецкий поток» — международного проекта газопровода, который будет протянут из Анапского района Краснодарского края в западную часть Турции.