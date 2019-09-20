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Продажи нового iPhone не вызвали ажиотажа в Москве

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Продажи нового iPhone не вызвали ажиотажа в Москве

Москва, 20 сентября. Продажи новых iPhone в России стартовали в 08.00 в пятницу. Однако старт продаж новых устройств от Apple не вызвал привычного ажиотажа.

Очередь в магазин на Тверской улице собрала не более 20 человек, тогда как в прошлом году очереди за iPhone достигали нескольких сотен человек. Места в очереди начали занимать еще с вечера четверга. Первые места достались предприимчивым москвичам, которые решили продавать занятые места. Стоимость места в очереди составляет около 15 тысяч рублей. Судя по объявлениям в Сети, места в очереди планировали продавать за 200 тысяч рублей, однако спрос оказался ниже.

Однако в этом году предзаказы iPhone в три раза превысили прошлогодний результат. При этом самыми популярными стали устройства с максимальным объемом памяти. Кроме того, телефонов iPhone 11 Pro и 11 Pro Max продано больше, чем iPhone 11, сообщает телеканал «360».

Новые смартфоны были презентованы Apple 10 сентября. Новичком стал бюджетный iPhone 11 с LCD-экраном диагональю 6,1 дюйма, двойной камерой на задней панели со сверхширокоугольным объективом. Кроме того, его оснастили новым процессором A13 Bionic. По словам разработчиков, этот процессор «является самым быстрым для смартфонов».

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