Первые зрители назвали техническим чудом новый фильм с Уиллом Смитом

Лос-Анджелес, 20 сентября. Новый фильм «Гемини» (Gemini Man), в котором снялся известный американский актер и хип-хоп исполнитель Уилл Смит, произвел настоящий фурор у зрителей на предпоказах. Пользователи соцсетей восхитились спецэффектами фантастического боевика.

Режиссером фильма стал тайванец Энг Ли. Кинокартина рассказывает о недалеком будущем, когда люди в полной мере освоили клонирование. Уилл Смит предстал перед зрителями в двух образах — в реальной и более молодой версии самого себя. При этом молодого персонажа полностью смоделировали на компьютере, сообщает «Пятый канал».

Однако зрителей впечатлила не только компьютерная модель Уилла Смита, но и скорость 120 кадров в секунду, на которой снят фильм. Формат 3D и разрешение 4К позволили добавить боевику массу спецэффектов.

«Гемини» — техническое чудо. При высокой частоте кадров от экшен-сцен реально захватывает дыхание», — написала Hoai-Tran Bui в Twitter.

«В «Гемини» молодой Уилл Смит кидает не один, но два мотоцикла в старого Уилла Смита и это, как по мне, очень хорошо. Всячески рекомендую», — восхитился Vinnie Mancuso.

В российский прокат новый фильм выходит 10 октября, сообщает «Культуромания».

Отметим, что ранее Уилл Смит вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых киноактеров года по версии журнала Forbes. По оценкам издания, за 12 месяцев Смит заработал 35 миллионов долларов.