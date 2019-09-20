Вашингтон, 20 сентября. Гиперзвуковое вооружение России и Китая намного опередило американские разработки, и сегодня западные ПРО не способны отразить атаку подобными ракетами. Об этом рассказали эксперты в статье для The National Interest.

Министерство обороны США в 2019 году выделило более $2 млрд на разработку гиперзвукового оружия, чтобы «противостоять этой возникающей гиперзвуковой угрозе».

Но все же Пентагон не учитывает важности оборонных технологий, продолжая делать упор на наступательное вооружение, говорят специалисты — бывший замсоветника по внешней политике в штабе госсекретаря Хиллари Клинтон Бишоп Гаррисон и политолог Престон Ланн. Именно поэтому, по их мнению, США не смогут противостоять гиперзвуковым ракетам России.

«Тем не менее, программа гиперзвукового оружия министерства обороны в настоящее время страдает от значительных расхождений в исследованиях и бюджете между развитием своих наступательных и оборонительных возможностей. Хотя наступательные возможности важны, сильный защитный потенциал остается важным для защиты интересов и активов», — объясняют эксперты.

Особые опасения специалистов в этой ситуации вызывает то, что выход США из ДРСМД и возможный разрыв соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) могут дать противникам возможность нанести удар первыми.

Вашинтон, уверены эксперты, должен внимательно контролировать расходы Пентагона и процесс создания ПРО, поскольку некоторые американские системы уже показали свою бесполезность.

2 августа 2019 года США официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Свой отказ выполнять условия ДРСМД американская сторона объяснила, ссылаясь на некие нарушения со стороны России, сообщает «Царьград».

Москва отвергла обвинения, указав на тот факт, что именно на счету американской стороны зафиксированы действия, идущие вразрез с договоренностями, заключенными в 1987 году. Кроме того, Вашингтон не представил никаких доказательств, подтверждающих нарушение условий ДРСМД российской стороной. В Минобороны РФ обратили внимание, что Вашингтон решил выйти из ДРСМД за два года до выдвижения публичных бездоказательных обвинений в адрес Москвы.