Москва, 20 сентября. Решение украинских властей об уголовном преследовании крымских журналистов за участие в совещании ОБСЕ по правам человека ставит под сомнение членство Киева в этой организации, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«После таких решений в принципе нахождение Украины в ОБСЕ ставится под сомнение. ОБСЕ – это площадка для диалога, выстраивания отношений и корректировки внешней политики государств. Никого не позволительно лишать мнения и права голоса», — добавил депутат.

Шеремет подчеркнул, что Киеву давно пора начать диалог с Россией и признать выбор крымчан жить на своей исторической родине. Депутат отметил, что новым украинским властям необходимо быстрее «акклиматизироваться и выйти на цивилизованный путь развития».

Двухнедельное совещание ОБСЕ по правам человека проходит в Варшаве. Украинская делегация при поддержке союзников из Канады и США ежедневно пытается сорвать выступления представителей Крыма. Более того, так называемый «постпред президента Украины в Крыму», офис которого находится в Херсонской области Украины, Антон Кориневич сообщил, что в отношении крымских журналистов открыто уголовное производство на Украине.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, участвующий в совещании ОБСЕ, отметил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей, что украинской делегации очень хочется лишить слова крымских журналистов, однако она пытается сделать это так, чтобы не сильно контрастировать с темой дискуссии, которая посвящена свободе слова и преследованиям журналистов.