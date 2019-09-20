Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Подруга Заворотнюк рассказала, что давно знала о диагнозе артистки

4 462
0 Оставить комментарий

Подруга Заворотнюк рассказала, что давно знала о диагнозе артисткиМосква, 20 сентября. Юлия Завгороднева, подруга российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, находится в тяжелом состоянии из-за болезни, рассказала, что давно знала о проблемах артистки со здоровьем. 

«Мой отец постоянно общается с ее менеджерами. Мы знали об онкологии давно. Только не думали, что рак мозга — подробно Настя не рассказывала. Когда я услышала об ее диагнозе, то подумала, что господь не оставит Настю, сохранит ее. И начала молиться за нее», — рассказала Завгороднева.

Девушка заявила, что уже много лет поддерживает связь с актрисой и призналась, что когда-то Заворотнюк помогла ей преодолеть лейкемию.

По словам Юлии, во время лечения лейкемии в клинике она смотрела телесериал «Моя прекрасная няня», главную роль в котором исполняла Анастасия Заворотнюк. Ей даже удалось встретиться с актрисой, которая пригласила ее на съемочную площадку. Так, рассказывает девушка, между ними завязалась дружба.

Юлия утверждает, что общение со звездой в тот сложный период давало ей силы в борьбе с заболеванием и в конце концов помогло победить недуг. Девушка рассказала, что в 2017 году она даже вышла замуж, и артистка поздравила ее с этим событием.

Завгороднева отмечает, что шанс на выздоровление у Заворотнюк еще есть, нужно только в это верить.

Напомним, о резком ухудшении здоровья звезды телесериала «Мой прекрасная няня» стало известно в середине сентября. Позже появлялись данные о том, что у нее диагностирован рак мозга, опухоль неоперабельна, а шансов на выздоровление практически нет. 

Сообщалось также, что медики ввели тяжелобольную артистку в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату ИВЛ. Но пиар-директор звезды сообщил, что она начала дышать самостоятельно.

Накануне стало известно, что Заворотнюк перевели в палату общей терапии, об этом сообщила Газета.ru. Сейчас актрису готовят к удалению опухоли. 

infox - new
Источник: Teleprogramma.pro
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров