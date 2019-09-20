Подруга Заворотнюк рассказала, что давно знала о диагнозе артистки

Москва, 20 сентября. Юлия Завгороднева, подруга российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, находится в тяжелом состоянии из-за болезни, рассказала, что давно знала о проблемах артистки со здоровьем.

«Мой отец постоянно общается с ее менеджерами. Мы знали об онкологии давно. Только не думали, что рак мозга — подробно Настя не рассказывала. Когда я услышала об ее диагнозе, то подумала, что господь не оставит Настю, сохранит ее. И начала молиться за нее», — рассказала Завгороднева.

Девушка заявила, что уже много лет поддерживает связь с актрисой и призналась, что когда-то Заворотнюк помогла ей преодолеть лейкемию.

По словам Юлии, во время лечения лейкемии в клинике она смотрела телесериал «Моя прекрасная няня», главную роль в котором исполняла Анастасия Заворотнюк. Ей даже удалось встретиться с актрисой, которая пригласила ее на съемочную площадку. Так, рассказывает девушка, между ними завязалась дружба.

Юлия утверждает, что общение со звездой в тот сложный период давало ей силы в борьбе с заболеванием и в конце концов помогло победить недуг. Девушка рассказала, что в 2017 году она даже вышла замуж, и артистка поздравила ее с этим событием.

Завгороднева отмечает, что шанс на выздоровление у Заворотнюк еще есть, нужно только в это верить.

Напомним, о резком ухудшении здоровья звезды телесериала «Мой прекрасная няня» стало известно в середине сентября. Позже появлялись данные о том, что у нее диагностирован рак мозга, опухоль неоперабельна, а шансов на выздоровление практически нет.

Сообщалось также, что медики ввели тяжелобольную артистку в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату ИВЛ. Но пиар-директор звезды сообщил, что она начала дышать самостоятельно.

Накануне стало известно, что Заворотнюк перевели в палату общей терапии, об этом сообщила Газета.ru. Сейчас актрису готовят к удалению опухоли.