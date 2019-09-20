Задержанные в Японском море браконьеры из КНДР доставлены в Находку

Владивосток, 20 сентября. Браконьеры из КНДР, которые ранее были задержаны в Японском море, доставлены в Находку. Об этом сообщил представитель пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Задержанных северокорейских браконьеров доставили в Находку, куда они были конвоированы после задержания. В Находке будет проводиться допрос иностранных рыбаков в присутствии представителя генконсульства КНДР, передает РИА «Восток-Медиа».

Как сообщают РИА Новости, сейчас в отношении задержанных граждан КНДР возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 17 сентября, во время патрулирования корабельный состав пограничного УФСБ по Приморью заметил и задержал две шхуны и 11 моторных лодок, принадлежавших КНДР, которые занимались незаконным промыслом в районе отмели Кито-Ямато в Японском море, на территории российской исключительной экономической зоны.

При задержании браконьеры оказывали сопротивление и ранили трех российских пограничников.

Для разъяснения ситуации вокруг северокорейских шхун в российский МИД ранее был вызван временный поверенный в делах КНДР в России Зин Чжон Хеп.