Президент РФ посетит учения «Центр-2019». События дня. ФАН-ТВ

20 сентября Владимир Путин посетит полигон «Донгуз», где пройдет основной этап стратегического командно-штабного учения «Центр-2019». Формирования Вооруженных Сил Российской Федерации во взаимодействии с военными Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Китая и Пакистана отработают совместные действия. Также ожидается, на полигоне состоится двусторонняя встреча главы Российского государства с Президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Напомним, главная цель стратегических командно-штабных учений «Центр-2019» заключается в том, чтобы способствовать в дальнейшем развитию военного сотрудничества и укреплению взаимодействия между РФ и странами-союзниками. Подобные масштабные учения превращают отдельные государства в мощную боевую силу, которая способна дать отпор в рамках любого конфликта.

Конгресс США одобрил выделение Украине 250 млн долларов на военную помощь. В документе сообщается, что выделение средств будет продолжено после 1 октября — тогда в США начинается новый финансовый год. Текущая программа финансовой помощи Украине заканчивается 30 сентября. Сенат Конгресса рассмотрит законопроект на следующей неделе. Несмотря на разногласия между партиями, эксперты полагают, что сенаторы одобрят документ.

Ранее противовоздушная оборона Калининградской области была усилена новейшей системой С-400 «Триумф». А британский военный эксперт Джулиан Болл назвал ее самым грозным российским оружием.

«Самолет осуществил разворот лишь в 60 милях (96 км) от российского воздушного пространства», — сообщило издание The National Interest.

Лавров обвинил США в возвращении к ядерным испытаниям

США готовятся к выходу из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Торпедирование Вашингтоном сначала Договора по ПРО, а теперь — при единодушной поддержке членов НАТО — и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности создает риски демонтажа всей договорной архитектуры в области контроля над ракетно-ядерными вооружениями», — заметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Также он подверг критике выход США из Совместного всеобъемлющего плана действия по иранской ядерной программе (СВПД), который имел «ключевое значение для ядерного распространения».