Минприроды подняло оценочную стоимость диких животных в России в 400 раз

Москва, 20 сентября. Министерство природных ресурсов и экологии РФ пересмотрело оценочную стоимость лесных охотничьих ресурсов и увеличило ее в 400 раз. Изменения коснулись 21 вида диких животных.

По оценке министерства, на конец 2018 года совокупная стоимость этих зверей составляла 267 миллиардов рублей. В конце 2017 года этот же показатель составлял лишь 600 миллионов рублей. Для оценки общей стоимости животных использовалась такса, которую платят браконьеры за каждого убитого зверя.

Самыми дорогими дикими животными стали лоси — их общая стоимость составила 88 миллиардов рублей. Также в список вошли косули (46,7 миллиарда) и дикие северные олени (28,7 миллиарда), передает «ФедералПресс». Самыми дешевыми оказались лани (совокупная стоимость 57 миллионов рублей), зубробизоны (51 миллион) и муфлоны (25 миллионов рублей).

Отметим, что за каждого убитого лося браконьер обязан заплатить 80 тысяч рублей. Довольно высоко оценили и снежного барана — за него придется отдать 100 тысяч. Такса за убитого медведя составила 60 тысяч рублей, пишет URA.RU.

Ранее сообщалось, что на Камчатке с начала этого года застрелили более 60 медведей, подходящих близко к населенным пунктам и представляющих опасность. Этим занимаются специальные группы охотников, убивающие животных, угрожающих жизни людей.