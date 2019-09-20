Роструд назвал регионы с самыми высокими зарплатами

Москва, 20 сентября. Роструд предствил список регионов РФ с самыми высокооплачиваемыми вакансиями. Рейтинг составили на основе данных портала «Работа в России».

Как сообщил руководитель ведомства Денис Васильев, больше всего вакансий с высокими заработными платами представлено в Красноярском крае, Республике Саха (Якутия), Москве, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах и в Петербурге.

При составлении рейтинга учитывались вакансии с зарплатой, превышающей 80 тысяч рублей. На московском рынке труда представлено свыше восьми тысяч таких предложений, сообщает «Царьград». В Красноярском крае удалось найти более семи тысяч подобных вакансий. В Якутии данный показатель составил 7,5 тысячи вакансий, а в ХМАО, ЯНАО и Петербурге — 1,5 тысячи.

В Москве и в Северной столице самыми прибыльными сферами стали IT, строительство и недвижимость, продажи, производство и транспорт, сообщает телеканал «360». В Красноярском крае высокие зарплаты получают специалисты, работающие в сфере строительства, производства, добывающей промышленности и транспорта. Добывающая промышленность и производство лидируют по зарплатам в Якутии и в ЯНАО. Также в Ямало-Ненецком автономном округе хорошо оплачивается труд работников сферы здравоохранения.

Ранее Роструд составил список самых высокооплачиваемых профессий. В рейтинг вошли машинисты бульдозера, механики по ремонту транспорта, начальники участков в строительстве, инженеры и пилоты, передает НСН. Некоторые из этих специалистов получают от 300 до 400 тысяч рублей в месяц.