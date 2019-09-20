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Военные РФ провели успешный запуск ракеты «Искандер-М» на учениях «Центр-2019»

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Военные РФ провели успешный запуск ракеты «Искандер-М» на учениях «Центр-2019»

Оренбург, 20 сентября. Российские военнослужащие, представляющие ракетное соединение Центрального военного округа, успешно запустили ракету оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в ходе проходящих на полигоне Донгуз в Оренбургской области командно-штабных учений «Центр-2019». 

В распространенном сообщении пресс-службы Минобороны РФ говорится, что выпущенный снаряд успешно поразил цель, которая имитировала стратегически важный объект условного противника. Для слежения за эффективностью поражения вражеских целей использовался БПЛА «Орлан-10».  Вместе с этим, как подчеркивают в ведомстве, военные выполнили все необходимые нормативы по переводу ракетного комплекса в боевое положение и перегрузке снарядов на пусковые установки.

В масштабных учениях «Центр-2019», которые завершатся 21 сентября, участвуют около 128 тысяч военных, свыше 20 тысяч единиц военной техники и вооружения, а также более полутысячи летательных аппаратов. Как отмечалось ранее, основной целью военных маневров является развитие военного сотрудничества России и ее союзников. Мероприятия, подобные учениям «Центр-2019», превращают отдельные государства в мощную боевую силу, которая может дать отпор в ходе любого конфликта.

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Источник: Пресс-служба Минобороны РФ
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