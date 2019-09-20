Роспотребнадзор поддержал идею запрета продажи алкоголя в жилых домах

Москва, 20 сентября. Роспотребнадзор поддержал инициативу о запрете продажи алкоголя в местах общественного питания, которые расположены в жилых домах.

В ведомстве подчеркнули, что получают большое количество жалоб на подобные заведения от граждан.

Ранее комитет Госдумы по экономической политике одобрил законопроект, который запрещает продажу алкоголя в барах и кафе, которые расположены в жилых домах и имеют площадь до 20 квадратных метров. Документ наделит регионы правом запрета на деятельности таких заведений.

Законопроект должны рассмотреть в нижней палате парламента.

«Роспотребнадзор поддерживает ограничения розничной продажи алкогольной продукции на таких объектах общественного питания», — говорится в сообщении.

Лидер «Группировки Лениград» Сергей Шнуров высмеял идею депутатов запретить продажу спиртного в небольших кафе. Он напомнил, что подобные инициативы всегда приводили к обратному эффекту — люди начинали пить алкоголь в общественных местах.

«Будем пить опять в парадных, скверах, садиках, грибках», — написал музыкант.

Ранее в СМИ появилось информация, что в Минздраве назвали 200 мл вина для женщин и 900 мл пива для мужчин ежедневной безопасной дозой алкоголя в России, сообщает RT.

Главный внештатный специалист департамента здравоохранения города Москвы, психиатр-нарколог Евгений Брюн раскритиковал заявление представителей Минздрава. По его мнению, лучше вообще воздерживаться от употребления алкоголя.

«Мировое сообщество считает, что разрешенная доза алкоголя — это ноль», — рассуждает доктор.

Брюн подчеркнул, что количество алкоголя, которое может употреблять человек, зависит от индивидуальных особенностей организма.

Позже главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина заявила, что безопасной дозы алкоголя не существует.

Как сообщает «Газета.ru», ранее Евгений Брюн предрек тренеру «Ювентуса» Маурицио Сарри слабоумие из-за курения.