Врачи назвали верный признак долголетия

Москва, 20 сентября. Японские геронтологи назвали энергичную ходьбу в преклонном возрасте верным признаком долголетия. Об этом на российско-японской открытой конференции «Курс на здоровое долголетие в России» в Москве говорили врачи из Японии.

Ученые проводили исследование с 1997 года, наблюдая за скоростью ходьбы у людей в возрасте от 60 до 80 лет. После очередных замеров, врачи отметили, что у «среднего» жителя Японии скорость ходьбы в сопоставимом возрасте увеличилась на 5%-10% за 10 лет.

Многолетние наблюдения также показали, что если человек в возрасте 70 лет сохранял энергичный темп ходьбы со скоростью около 1,5 метра в секунду, у него были практически 100-процентные шансы достичь отметки в 80 лет. Люди, ходившие со скоростью не более 0,5 м/с проживали еще 10 лет лишь в 10%-35% случаев. При этом прогнозы были лучше для женщин, чем для мужчин.

В итоге геронтологи пришли к выводу, что физическое состояние людей в возрасте старше 60 лет стабильно улучшается, а наступление немощности отодвигается и у женщин, и у мужчин.

«Темп ходьбы может служить хорошим индикатором, позволяющим точно прогнозировать продолжительность жизни у конкретного человека. Чем быстрее человек передвигается в обычном для себя режиме — тем дольше он проживет», — подчеркнул президент японского Национального центра гериатрии и геронтологии Хидэнори Арай.

Ранее Газета.ru сообщила, что продолжительность жизни в России за последние 120 лет увеличилась почти в 2,5 раза.