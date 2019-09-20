Жена-американка помешала российскому космонавту получить новую должность

Москва, 20 сентября. Служба безопасности Роскосмоса не утвердила космонавта Юрия Маленченко в должности первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) из-за жены-американки.

Маленченко в 2003 году женился на имеющей гражданство США уроженке России Екатерине Дмитриевой. Церемония была первой в истории космической свадьбой. Во время бракосочетания жених находился на борту МКС, а невеста в Центре управления полетами в Хьюстоне (штат Техас).

Теперь кандидатуру Маленченко на должность первого зама начальника ЦПК не согласовала служба безопасности Роскосмоса, так как пост подразумевает допуск к конфиденциальной информации, сообщает со ссылкой на три источника в ракетно-космической отрасли РИА Новости.

В настоящее время он является советником начальника ЦПК, хотя выполняет функции первого зама и указан на сайте ЦПК как первый заместитель начальника по подготовке космонавтов.

Начальник центра Павел Власов отметил, что на Маленченко возложена дополнительная работа по курированию подготовки космонавтов. Но с его утверждением в должности действительно имеются трудности.