СМИ узнали о возможной отмене нескольких профессиональных праздников в России

Москва, 20 сентября. Правительство РФ может отменить ряд профессиональных праздников, которые были введены еще в Советском Союзе. Среди них День радио, День воздушного флота и День Железнодорожника. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, проект постановления правительства будет готов 15 ноября. В нем будет указан перечень отменяемых документов. Профильные ведомства смогут внести свои предложения до 10 октября.

Отмена ряда праздников может состояться в рамках «регулярной гильотины» — реформы контрольно-надзорной деятельности, по которой не пересмотренные и не актуализированные надзорные требования к бизнесу должны быть отменены с 2021 года.

В РЖД заявили, что заинтересованы в сохранении профессионального праздника. Они подчеркнули, что его празднование является частью коллективного договора.

В Минкомсвязи пояснили журналистам «Коммерсанта», что День Радио находится в общих списках актов СССР и РСФСР, а не рекомендован к отмене. В Минтрансе заявили, что не готовы комментировать отмену каких-либо праздников, пока перечень полностью не будет полностью сформирован.

Напомним, что план «регулярной гильотины» был утвержден 4 июня премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Российский президент Владимир Путин поручил в феврале 2019 года пересмотреть все нормативные акты в сфере контроля и надзора.

Как сообщает «Газета.ru», Дмитрий Медведев поручил подготовить проект до 15 ноября об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года. Под постановление должны попасть более 20 000 актов. Большинство из них были приняты в период с 1929 по 1989 год и утратили свою актуальность.