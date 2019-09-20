СМИ связали с Украиной жалобу американского разведчика на Трампа

Вашингтон, 20 сентября. СМИ связали с Украиной поданную неназванным сотрудником американской разведки на президента США Дональда Трампа жалобу. Об этом в четверг сообщила со ссылкой на источники газета The Washington Post.

В жалобе говорится, что в телефонном разговоре с иностранным лидером Трамп дал некое обещание. Оно вынудило работающего в Белом доме сотрудника разведки доложить о случившемся инспектору американских разведывательных служб Майклу Аткинсону. Издание не уточняет, о лидере какой страны говорится в жалобе, и какое обещание дал президент США.

Источники газеты утверждают, что «особое значение» в жалобе уделяется Украине. Но в газете не уточняют, велся ли разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским и связано ли с Киевом данное Трампом обещание.

В минувший четверг Аткинсон ответил на вопросы членов спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США. Беседа проходила в закрытом режиме. Член комитета, демократ от штата Иллинойс Майк Куигли по итогам встречи заявил, что жалоба сотрудника разведки основана не на одном инциденте, но Аткинсон не захотел раскрывать содержание документа.

«Он не говорил об обвинениях [сотрудника разведки]. Но он действительно упомянул, что эта жалоба основана на целом ряде событий. «Более чем одном», точнее говоря», — уточнил конгрессмен.

В издании отмечают, что жалоба подана через 2,5 недели после телефонного разговора президентов США и Украины. Демократы в трех комитетах Палаты представителей Конгресса США в настоящее время проводят расследование в связи с беседой Трампа и Зеленского. Конгрессмены предполагают, что глава Белого дома, его адвокат Рудольф Джулиани и прочие представители окружения Трампа пытаются побудить Киев косвенно помочь американскому лидеру на выборах 2020 года. Парламентарии уже потребовали предоставить полную стенограмму разговора.

Трамп накануне отверг утверждения СМИ о том, что он мог в беседе с одним из иностранных лидеров дать ущемляющее американские интересы обещание.

По данным RT Дональд Трамп и Владимир Зеленский могут встретиться в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 25 сентября.