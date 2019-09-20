Минобороны РФ предложило новый способ борьбы с уклонистами

Москва, 20 сентября. Военкоматы могут получить возможность призывать на службу не имеющих регистрации призывников. Соответствующую инициативу подготовило Минобороны России.

Действующая формулировка «по месту их жительства или пребывания (более трех месяцев)» в положении о воинском учете может быть дополнена словами: «в том числе не подтвержденным регистрацией по месту жительства или месту пребывания», сообщает газета «Известия».

Сообщать в районные военкоматы о потенциальных, но не зарегистрированных призывниках будут обязаны работодатели и образовательные учреждения. Согласно пояснительной записке, изменение позволит лишить уклонистов возможности избегать воинской службы, постоянно переезжая, и поможет тем, кто хотел поступить в военный вуз или пойти в армию, но не мог этого сделать из-за проблем с регистрацией.