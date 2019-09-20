Бомбардировщик ВВС США имитировал нанесение ударов по Калининградской области, пишет NI

Вашингтон, 20 сентября. Американское издание The National Interest утверждает, что стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 отрабатывал нанесение ударов по Калининградской области.

Журналисты ссылаются на независимого аналитика Стефана Уоткинса. В материале сообщается, что 14 марта 2019 года бомбардировщик B-52H, пролетая над Канадой, сымитировал удар по территории РФ.

«Самолет осуществил разворот лишь в 60 милях (96 км) от российского воздушного пространства», — пишут журналисты The National Interest.

Операция проводилась в рамках переброски пяти бомбардировщиков с авиабазы в штате Луизиана на авиабазу в Великобритании.

Издание отмечает, что американские вооруженные силы разработали план «по взлому» российской системы ПВО в Калининградской области. Командующий ВВС США в Европе Джефф Хэрриган заявил, что в рамках учений проводится оценка этих планов. Он подчеркнул, что в том случае, если дойдет до их выполнения, то Штаты «будут готовы». По его словам, «разработана многоэлементная операция».

Журналисты подчеркивают, что генерал не рассказал каких-либо подробностей, однако многоэлементный подход подразумевает использование ВВС, сухопутных войск, ВМС и кибератак.

Ранее противовоздушная оборона Калининградской области была усилена новейшей системой С-400 «Триумф». Вооружение поступило на Балтийский флот в рамках гособоронзаказа.

Как сообщает «Газета.ru», британский военный эксперт Джулиан Болл назвал ЗРК С-400 «Триумф» самым грозным российским оружием.