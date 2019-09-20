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Двух детей из России облили горящим маслом в турецком отеле

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Двух детей из России облили горящим маслом в турецком отеле

Анкара, 20 сентября. Двое несовершеннолетних из Екатеринбурга получили ожоги на ужине в турецком отеле, после того как их случайно облили горящим маслом. Об этом заявил отец пострадавших.

Инцидент произошел в поселке Кестель во время посвященного завершению тура шоу. Ошибку допустил повар отеля.

«Пострадали восемь человек, реально люди горели. В их числе — два моих сына: им 3,5 года и 10 лет. Один обгорел на 27%, у него ожоги второй и третьей степени», — цитирует отца пострадавших портал E1.ru.

Мужчина отметил, что детям оказали первую помощь туристы из Нидерландов и Германии, тогда как «соотечественники стояли в стороне и снимали происходящее». Он подчеркнул, что не имеет претензий к отелю, так как его владельцы взяли вину за случившееся на себя и оплатили перелет в Россию и лечение пострадавших.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в одном из турецких отелей умер россиянин. Местные СМИ сообщают, что от сердечного приступа скончался 65-летний Наиль Ибатулин.

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Источник: E1.ru
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