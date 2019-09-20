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Елизавета II разгневалась из-за слов экс-премьера о ее влиянии на референдум в Шотландии

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Елизавета II разгневалась из-за слов экс-премьера о ее влиянии на референдум в Шотландии

Лондон, 20 сентября. Королева Великобритании Елизавета II разгневалась из-за слов экс-премьера страны Дэвида Кэмерона о том, что она могла повлиять на исход референдума о независимости Шотландии в 2014 году. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на свой источник в Букингемском дворце.

По его словам, разглашение беседы королевы и экс-премьера вызвало недовольство во дворце.

«Подобные ситуации крайне осложняют построение хороших отношений», — заявила Елизавета II, утверждает источник телеканала.

Он подчеркнул, что за этой официальной фразой скрывается «холодная ярость» монарха.

Напомним, Дэвид Кэмерон выпустил книгу мемуаров For the record и дал интервью телеканалам, в которых заявил, что «просто поднятая бровь» королевы может решить исход референдума.

Когда Елизавета II посещала Шотландию, она рекомендовала ее жителям «очень хорошо подумать о будущем». В Букингемском дворце подчеркивали, что эти слова королевы не имеют какой-либо политической подоплеки.

Елизавета II разгневалась из-за слов экс-премьера о ее влиянии на референдум в Шотландии

Напомним, Шотландия регулярно поднимает вопрос о проведении референдума о независимости. На первом референдуме, который состоялся в 2014 году, за выход из состава Соединенного Королевства проголосовали 45% жителей.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что Шотландия обретет независимость от Великобритании в ближайшие годы после Brexit. По ее словам, в случае неупорядоченного Brexit шотландцы должны поднять вопрос о референдуме в 2020 году.

Эксперт Федерального агентства новостей Евгений Бень считает, что обретение Шотландией независимости может стать вполне реалистичным вариантом развития событий.

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Источник: «Би-би-си»
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