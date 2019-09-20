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Военные РФ выполнят наблюдательный полет над США

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Военные РФ выполнят наблюдательный полет над США

Москва, 20 сентября. Российские военные проведут наблюдательный полет над территорией США с 22 по 30 сентября в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщает «Красная звезда».

Полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту будет выполнен на российском самолете Ту-154М ЛК-1 с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс. Его максимальная дальность составит 5130 километров. Американские специалисты проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения.

Напомним, с 26 по 30 августа канадские, американские и норвежские военные выполнили наблюдательный полет над Россией на самолете наблюдения Saab 340. В этот же период Россия осуществила наблюдательный полет над Францией.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года представителями 23 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Он действует с 2002 года и позволяет странам-участникам собирать информацию о вооруженных силах и военных мероприятиях другу друга.

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Источник: «Красная звезда»
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