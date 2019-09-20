Арабская коалиция нанесла удары по «военным целям» в Йемене

Эр-Рияд, 20 сентября. Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция объявила о начале наступления на позиции хуситов к северу от города Ходейда в Йемене. Об этом со ссылкой на местное телевидение сообщило в пятницу агентство Reuters.

Представители коалиции объявили о планах нанести авиаудары по «военным целям». Они также призвали мирных жителей избегать появления рядом с обозначенными местами.

Позже коалиция сообщила, что в результате операции уничтожены четыре объекта, которые использовались для сбора морских мин и беспилотных лодок.

Два крупнейших предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco в Хурайсе и Абкаике были атакованы в ночь на 14 сентября, сообщила Газета.ru. Нападения серьезно повлияли на производство нефти в стране. Ответственность за атаки взяли на себя сторонники хуситского движения «Ансар Аллах».