Организатор поездки Заворотнюк в Ереван рассказала о странном шраме тяжелобольной актрисы

Москва, 20 сентября. Организатор поездки актрисы Анастасии Заворотнюк в Ереван Изобелла Пирози рассказала о странном шраме на шее звезды сериала «Моя прекрасная няня», ее внешности и поведении.

«Мы c Анастасией и Анфисой Чеховой выезжали в Ереван ночью, провели там целый день на ногах, улетели следующей ночью. О том, что Настя чем-то больна, я и подумать не могла», — цитирует Пирози «МК».

Организатор поездки предположила, что актриса была немного заторможенной. Пирози списала это на усталость Заворотнюк. Она также подчеркнула, что ранее не была знакома с актрисой, поэтому ей сложно сравнивать.

Пирози вспомнила, что во время плотного ужина в армянском ресторане Заворотнюк не отказывалась ни от каких блюд и выпила вина. Жалоб от актрисы не поступало, перепадов настроения тоже не было, подчеркнула организатор поездки. Артистка не капризничала и не обращалась к врачам.

Никакого шрама на шее актрисы, благодаря которому многие врачи поставили звезде заочный диагноз, организатор поездки не заметила. По словам Пирози находившаяся вместе с ними телеведущая Анфиса Чехова также не обратила на это внимания. Издание уточняет, что подобные отметины бывают у пациентов, которые прошли биопсию загрудинных узлов.

Напомним, о резком ухудшении здоровья звезды телесериала «Мой прекрасная няня» стало известно в середине сентября. Позже появлялись данные о том, что у нее диагностирован рак мозга, опухоль неоперабельна и шансов на выздоровление почти нет.

Сообщалось, что медики ввели тяжелобольную артистку в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату ИВЛ. Но пиар-директор звезды сообщил, что она начала дышать самостоятельно.

Накануне стало известно, что Заворотнюк перевели в палату общей терапии, сообщила Газета.ru. Актрису готовят к удалению опухоли.