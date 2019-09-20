Вашингтон, 20 сентября. Пентагон рассматривает возможность переброски дополнительной военной техники на Ближний Восток из-за нападения на объекты нефтяной отрасли Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

СМИ выяснили новые планы Пентагона по Саудовской Аравии. По данным газеты, Центральное командование Военных сил США (СЕНТКОМ) 19 и 20 сентября проводит консультации на уровне заместителей главы СЕНТКОМ генерала Кеннета Маккензи и руководителей среднего звена. Участники переговоров обсуждают варианты ответных действий на атаки в Саудовской Аравии. Самые лучшие варианты военное ведомство предложит президенту США Дональду Трампу.

Издание отмечает, что СЕНТКОМ предлагает перебросить в регион зенитные ракетные комплексы Patriot, несколько истребителей и системы противоракетной обороны THAAD. Разместить их планируют на расположенной к востоку от Эр-Рияда авиабазе Принц Султан.

Источник газеты заверил, что президент США не настроен применять военную силу против Ирана, несмотря на то, что в нападении США обвиняют именно Тегеран.

Атаки на ряд нефтяных объектов в Саудовской Аравии, включая крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) произошли 14 сентября. В среду, 18 сентября, представитель саудовского министерства обороны Турки аль-Малики заявил, что нападение на НПЗ совершили семь крылатых ракет и 18 беспилотников. По его словам, атака была произведена с северного направления, сообщила газета «Известия».

Турки аль-Малики заявил, что нападавшие действовали при поддержке Ирана. Вашингтон также обвинил в нападении Тегеран. В Иране называют обвинения ложью.