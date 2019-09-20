США одобрили выделение $250 млн на военную помощь Украине

Вашингтон, 20 сентября. Конгресс США одобрил выделение Украине 250 млн долларов на военную помощь. Соответствующий пункт появился в законопроекте о временном финансировании федерального правительства до 21 ноября.

В документе сообщается, что выделение средств будет продолжено после 1 октября — тогда в США начинается новый финансовый год.

Текущая программа финансовой помощи Украине заканчивается 30 сентября, в том случае, если ее не продлят законодатели. Сенат Конгресса, который контролируется республиканцами, рассмотрит законопроект на следующей неделе. Несмотря на разногласия между партиями по вопросам финансирования, эксперты полагают, что сенаторы одобрят документ.

Неделю назад стало известно, что Вашингтон восстановил военную помощь Украине. В беседе с ТАСС представитель американской администрации заявил, что со стороны Пентагона Киеву будет выделено минимум 250 млн долларов, а Госдепартамент планирует выделить 140 млн долларов.

Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин в беседе с Федеральным агентством новостей высказал мнение, что Киев будет возвращать США военную помощь «натурой», в виде предприятий и территорий.

Ранее глава Минобороны Канады Харджит Сингх Саджан рассказал, что западная военная помощь простаивает на военных складах. Он подчеркнул, что ездил на Украину и видел это лично.

Правительство Канады также оказывает денежную помощь Украине. Известно, что до 2025 года Киеву будет выделено 25 млн канадских долларов (19,1 млн американских) на проведение демократических реформ. По словам главы правительства Канады Джастина Трюдо, эти средства помогут «улучшить качество жизни» украинцев.

Как сообщает «Газета.ru», кабмин Украины выделит 9,9 млн долларов на безопасность и оборону в 2020 году. По словам министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, эти сферы являются приоритетными для властей.