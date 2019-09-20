Тука рассказал, при каком условии Украина сможет «вернуть» Крым

Киев, 20 сентября. Бывший заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука рассказал, при каком условии Киев сможет «вернуть» Крым. Мнением политик поделился в эфире одной из украинских радиостанций.

По словам Туки, Киев в настоящее время не может ничего сделать, чтобы «вернуть» Крым, кроме введения дополнительных санкций. Но экс-замминистра считает, что рано или поздно Россия «прекратит существование», после этого Крым, по его мнению, должен войти в состав Украины.

«Настанет время, когда Россия прекратит существование, и это будет благоприятный момент для возвращения контроля над Крымом. Сейчас мы реально не можем сделать ничего, кроме введения дополнительных санкций», — поделился несбыточными мечтами о распаде России Тука.

Украинские политики часто допускают враждебные высказывания в адрес России. Ранее Газета.ru сообщила, что посол Украины в Сербии Александр Александрович призвал развалить РФ. По его словам, для этого потребуются «реальные экономические санкции», которые изолируют страну.

Крым стал частью России весной 2014 года по итогам всенародного референдума, на котором подавляющее большинство крымчан высказалось за воссоединение с РФ. Плебисцит был проведен после того, как на Украине произошел государственный переворот. Президент Владимир Путин 17 марта 2014 года подписал соглашение о входе Крыма и Севастополя в состав России.

Жители Донецкой и Луганской Народных Республик также отказались признавать незаконную смену власти и объявили о независимости. После этого украинские власти ввели режим так называемой АТО, фактически развязав в стране гражданскую войну. Согласно официальным оценкам Организации Объединенных Наций, вооруженный конфликт на юго-востоке Украины уже унес жизни как минимум 13 тысяч человек.