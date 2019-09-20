Астролог рассчитала дату развода Собчак и Богомолова

Москва, 20 сентября. Брак телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова продлится до 2024 года, уверена эксперт по китайской астрологии Татьяна Чодрон.

Свои выводы Чодрон сделала, исходя из характера Собчак. Она объяснила, что Собчак любит доминировать, причем не только в деловом общении, но в личном. Астролог отметила, что Собчак достаточно умна и мало считается с чужим мнением.

Чодрон указала, что сейчас Собчак переживает период, когда ее агрессия снижена, что вызвало у телеведущей желание перебраться в домашнюю обстановку и заняться семьей. Астролог полагает, что этот период будет длиться до 2024 года.

По ее прогнозу, за два года до этой даты Собчак может повстречать свою новую любовь. Одновременно с этим ее супруг может начать увлекаться женщинами на стороне.

«В 24-м году, как говорят звезды, Богомолов и Собчак должны развестись», — рассказала эксперт.

Напомним, для торжественной церемонии Собчак и Богомолов выбрали 13 сентября, выпавшее в этом месяце на пятницу. Свадьба получилась весьма эпатажной — пара приехала в отдел ЗАГС на черном катафалке, украшенном цветами. Надпись на автомобиле гласила: «Только смерть разлучит нас».

После заключения брака пара обвенчалась в Храме Вознесения Господня у Никитских ворот. Для поездки в церковь молодожены сменили катафалк на карету.

Банкет прошел в ресторане «Боско», на него пришли более 300 человек. Среди приглашенных было много звезд шоу-бизнеса, в числе которых Филипп Киркоров, Яна Рудковская и Виктор Дробыш.