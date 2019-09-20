Зеленский стал почетным членом общества слепых на Украине

Киев, 20 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский вступил в Украинское общество слепых. Ему вручили членское удостоверение организации.

«На имя Владимира Александровича Зеленского выписано удостоверение, что он является членом Украинского общества слепых. Поэтому он обязан нам помогать», — заявил директор «Винницкого учебно-производственного предприятия Украинского товарищества слепых» Константин Ильницкий.

Как сообщает «Укринформ», почетными членами этой организации могут быть и зрячие люди, которые хотят оказывать помощь.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что намерен превратить Украину в «мощную кинематографическую державу». Для этого необходимо, чтобы все этапы кинопроцесса проходили на Украине. В этом случае «украинский киношник» сможет презентовать «самобытный и современный художественный почерк дома и на международных экранах», написал Зеленский.

Верховная рада на этой неделе поддержала законопроект, который определяет механизм привлечения на Украину ведущих западных кинокомпаний. Зеленский заявил, что ждет инвесторов в стране под свои личные гарантии.

Отметим, что во время 16-й встречи «Ялтинской европейской стратегии» (YES) Зеленский рассказал, что для него значит быть счастливым.

«Счастье — видеть злодея на нарах, а не на Мальдивах», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что счастлив быть президентом Украины.

Как сообщает «Газета.ru», ранее в Сети появилась видеозапись номера «Квартала-95», основанная на стереотипах о различных странах и их лидерах. Номер был показан во время закрытой части «Ялтинской европейской стратегии». Зеленский до слез смеялся над шутками о Лукашенко и Китае.