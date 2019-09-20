Париж, 20 сентября. Французский актер Шарль Жерар скончался в Париже в возрасте 96 лет. Об этом сообщает издание Le Monde.

Российские зрители могли запомнить его по таким картинам, как «Игрушка» (1976), «Чудовище» (1977), «Мужчина и женщина: 20 лет спустя» (1986). Особенно часто Жерар снимался в фильмах режиссера Клода Лелюша.

Своеобразной визитной карточкой актера стал сломанный нос, который ему как-то в молодости повредил Жан-Поль Бельмондо – его друг, с которым он однажды боксировал, пишет газета «Известия».

Напомним, что в начале недели сообщалось о смерти лидера группы The Cars Рика Окасека. Он скончался в возрасте 75 лет в США. Об этом рассказали журналисты со ссылкой на нью-йоркскую полицию. Отмечается, что тело музыканта обнаружили в его доме на Манхэттене в воскресенье. В прошлом году Оксек стал членом Зала славы рок-н-ролла.