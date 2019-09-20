Гончаренко объяснил разгром ЦСКА во втором тайме матча с «Лудогорцем»

Москва, 20 сентября. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение команды от болгарского «Лудогорца» в первом матче группового этапа Лиги Европы.

По словам наставника, его футболисты уступали сопернику в скорости. Это стало особенно заметно во втором тайме, когда ЦСКА пропустил все пять мячей.

Гончаренко отметил, что молодым спортсменам необходимо пройти и через такие встречи.

«Тяжело принять столь крупное поражение, но ничего не поделаешь. Мы и в первом тайме проигрывали в скорости, а во втором это проявилось в виде пропущенных голов», — заявил главный тренер ЦСКА.

Гончаренко объяснил, что не выпустил с первых минут Ильзата Ахметова и Федора Чалова, исходя из результатов физических тестов. Наставник подчеркнул, что Ахметову и Чалову нужно было дать паузу, однако это сказалось на результате, так как «нападающие не цеплялись за мячи».

Ранее Газета.ru сообщила, что прошедший в Разграде матч группового этапа Лиги Европы завершился со счетом 5:1 в пользу «Лудогорца».