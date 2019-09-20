Лавров считает, что процесс трансформации мирового порядка необратим

Москва, 20 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необратимости процесса трансформации мирового порядка, несмотря на сопротивление западных стран.

В статье «Мир на перепутье и система международных отношений будущего» для журнала «Россия в глобальной политике» Лавров пишет, что попытки утвердить однополярный мир провалились. Новые крупные игроки обладают устойчивой экономической базой. Они пытаются влиять не только на региональные, но и на глобальные процессы.

«Процесс трансформации миропорядка обрел необратимый характер. Растет востребованность в более справедливой и инклюзивной системе», — пишет глава российского МИД.

Подход, при котором одни страны диктуют свою волю другим, отвергается большей частью мирового сообщества. Лавров подчеркивает, что истинные мировоззренческие установки западных стран видны по их реакции на происходящее в мире.

По его словам, риторика на темы либерализма, демократии и прав человека часто сопровождаются подходами, основанными на несправедливости, эгоизме, а также убежденности в собственной исключительности.

Сергей Лавров отмечает, что большинство стран не хотят зависеть от чужих геополитических интересов. Они стремятся проводить внешнюю и внутреннюю политику, направленную на национальные интересы.

«В общих интересах сделать так, чтобы многополярность не опиралась на голый баланс сил», — подчеркнул Лавров.

По его словам, необходимо, чтобы многополярность носила справедливый, демократический и объединительный характер, учитывая подход всех участников международного общения.

Ранее Сергей Лавров негативно оценил состояние международных отношений. По его словам, они продолжают стабильно ухудшаться.

Как сообщает «Газета.ru», глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что США пытаются рассорить Россию и Китай. Для этого Вашингтон задействовал своих внешних партнеров. Он подчеркнул, что Штаты хотят подорвать региональные интеграционные структуры и объединения, которые находятся вне зоны американского контроля.