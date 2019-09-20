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Истребители ВКС РФ 21 раз за неделю поднимались на перехват иностранных самолетов

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Истребители ВКС РФ 21 раз за неделю поднимались на перехват иностранных самолетов

Москва, 20 сентября. ВКС России 21 раз за неделю поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ России. Такие данные приводит министерство обороны России.

Кроме того, газета «Красная звезда» опубликовала инфографику, из которой следует, что воздушную разведку у границ с Россией вели 29 летательных аппаратов. Вторжений в воздушное пространство РФ допущено не было, пишет RT.

Напомним, что замминистра обороны РФ Алексей Криворучко ранее сообщил, что ВКС РФ получат 20 истребителей Су-35С до конца 2020 года.

Кроме того, стало известно, что Россия и Египет подписали контракт на поставку истребителей Су-35. Планируется, что первые российские самолеты будут поставлены в арабскую страну в 2020 году. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Отметим, что за последние шесть лет в ВКС уровень исправности авиационной техники повысился более чем вдвое.

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Источник: ТАСС
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