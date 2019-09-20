Уникальные маневры истребителя Су-27 между скал попали на видео

Москва, 20 сентября. Маневры многоцелевого тяжелого истребителя четвертого поколения Су-27 в районе плато Мангуп в Крыму оказались на утекшей в Сеть видеозаписи. Ролик опубликовал в соцсети Instagram пользователь sania_kurdoglo.

«Первый раз вижу, чтобы так сушка маневрировала в горах», — отметил опубликовавший видео автор.

На записи истребитель пролетает через каньон, а после этого взмывает ввысь. Когда именно снят ролик, не сообщается.

Ранее Газета.ru сообщила, что российский истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200 показали в небе над Стамбулом свои возможности. Самолеты прибыли в Турцию из России для участия в фестивале Teknofest. Су-35 на протяжении 15 минут демонстрировал фигуры высшего пилотажа, а Бе-200 показал маневры по тушению пожара.