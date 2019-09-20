Малышева назвала вероятную причину онкологического заболевания Заворотнюк

Москва, 20 сентября. Использование стволовых клеток может приводить к развитию рака. Такое мнение выразила известная телеведущая и врач Елена Малышева, комментируя вероятную причину онкологического заболевания Анастасии Заворотнюк.

Малышева напомнила, что главной особенностью стволовых клеток является высокий потенциал деления. Однако отсюда же проистекает основной риск их использования.

«Никаких позитивных результатов использование стволовых клеток не имело (кроме лечения лейкоза). Оказалось, что это может приводить к развитию опухолей», — заявила Малышева.

Свое заявление она сделала, комментируя состояние актрисы Анастасии Заворотнюк, которая была госпитализирована в одну из московских клиник. По неподтвержденным данным, у актрисы может быть опухоль мозга. Некоторые предполагают, что ее причиной могли стать последствия ЭКО или же лечения стволовыми клетками.

Напомним, этим летом Заворотнюк перестала появляться на публике. После этого в Сети появились слухи о проблемах актрисы со здоровьем. По информации СМИ, у звезды сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали глиобластому. Женщина якобы пыталась лечиться в Польше, однако помощь врачей не дала результата, пишет «Газета.ру».

Как утверждают источники, в настоящее время актриса находится в реанимации в одной из московских больниц. Заворотнюк ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.