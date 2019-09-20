Ученые назвали опасные последствия недосыпа

Лиссабон, 20 сентября. Группа ученых из Португалии назвала воспаления кишечника и ухудшение состояния иммунной системы опасными последствиями недосыпа. Об этом сообщает EurekAlert!.

Специалисты установили, что между режимом сна и бодрствования и работой группы иммунных клеток ILC3 существует связь. Последние влияют на работу пищеварительного тракта человека, отвечают за целостность эпителия его кишечника и борются с инфекциями.

Ученые провели эксперимент, во время которого намеренно меняли циркадные ритмы организма. В итоге это привело к уменьшению уровня клеток ILC3 в кишечнике. Впоследствии у подопытных началось повышение накопления жиров, развитие воспалительных процессов и проблемы с кишечным барьером.

Специалисты считают, что это происходит вследствие нарушения миграции ILC3 в тканях кишечника. Ученые предупреждают, что нарушающие работу этих клеток посредством недосыпания люди подвергают организм опасности. Поэтому работа по ночам нередко приводит к воспалению кишечника и избыточному весу.

Ранее британские ученые назвали простой способ предотвратить развитие инсультов и инфарктов, сообщила Газета.ru. Ученые в течение восьми лет наблюдали за 3262 пациентами в возрасте от 35 до 75 лет. В момент начала наблюдения ни у кого из пациентов не было проблем с сердцем. Но с возрастом у некоторых испытуемых стали возникать сердечно-сосудистые заболевания, в некоторых случаях они приводили к смерти.

Исследователи проанализировали образ жизни пациентов, учитывая пол, возраст, наследственность, индекс массы тела и вредные привычки. В результате исследователи выяснили, что риск возникновения этих заболеваний снижает непродолжительный дневной сон всего один или два раза в неделю. Ученые подчеркивают, что для здоровья полезен сон в течение получаса.